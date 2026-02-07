Ожеледиця й сильний вітер. Прогноз погоди на 8 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на неділю, 8 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують сніг 🌨 та мокрий сніг 💧🌨, а ще дощ 🌧 та ожеледь.

На дорогах очікують ожеледицю. Вночі та вранці місцями можливий туман 🌫. Вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер буде північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень із поривами 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби коливатиметься від 0 до 5° морозу.

У неділю в Харкові буде хмарна погода.

Прогнозують сніг 🌨 та мокрий сніг 💧🌨, а ще дощ 🌧 та ожеледь.

На дорогах очікують ожеледицю. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер буде північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень із поривами 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡протягом доби становитиме близько 0°.