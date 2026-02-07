Live

Гололед и сильный ветер. Прогноз погоды на 8 февраля в Харькове и области

Погода 20:00   07.02.2026
Оксана Якушко
Гололед и сильный ветер. Прогноз погоды на 8 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 8 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют снег 🌨 и мокрый снег 💧🌨, а еще дождь 🌧.
На дорогах ожидают гололед. Ночью и утром местами возможен туман. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер будет северный, ночью 3-8 м/с, днем ​​с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться от 0 до 5° мороза.

В воскресенье в Харьков ожидают облачную погоду.
Прогнозируют снег 🌨, мокрый снег 💧🌨 и дождь 🌧.
На дорогах ожидают гололед. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер будет северный, ночью 3-8 м/с, днем ​​с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит около 0°.

