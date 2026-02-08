Морози та сніг: прогноз погоди на 9 лютого

Про те, якою буде погода завтра, 9 лютого, розповіли в регіональному центрі з гідрометеорології.

Так вночі в області очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця.

Температура повітря знизиться: вночі – 13 – 18 ° морозу, вдень – 8 – 13 ° морозу.

У Харкові вночі також буде сніг, а на дорогах – ожеледиця.

Температура повітря: вночі 15 – 17° морозу, вдень стовпчики термометра показуватимуть 9 – 11° морозу.

Вітер північний 7-12 м/с.

Нагадаємо, потепління йде у Харківську область. Але це ще весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні почала змінюватись вже 5 лютого. За прогнозом Харківського регіонального центру гідрометеорології, очікують похолодання ще на три дні. Із 12 лютого стане легше.