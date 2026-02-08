Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля
О том, какой будет погода завтра, 9 февраля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так ночью в области ожидается небольшой снег, днем – без существенных осадков. На дорогах – гололедица.
Температура воздуха снизится: ночью – 13 — 18° мороза, днем – 8 — 13° мороза.
В Харькове ночью также пойдет снег, а на дорогах будет гололед.
Температура воздуха: ночью 15 – 17° мороза, днем столбики термометра буду показывать 9 – 11° мороза.
Ветер северный 7 – 12 м/с.
Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, ожидают похолодания еще на три дня. С 12 февраля станет легче.
