Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля

Погода 21:05   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
О том, какой будет погода завтра, 9 февраля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии. 

Так ночью в области ожидается небольшой снег, днем – без существенных осадков. На дорогах – гололедица.

Температура воздуха снизится: ночью – 13 — 18° мороза, днем – ​​8 — 13° мороза.

В Харькове ночью также пойдет снег, а на дорогах будет гололед.

Температура воздуха: ночью 15 – 17° мороза, днем ​​столбики термометра буду показывать 9 – 11° мороза.

Ветер северный 7 – 12 м/с.

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, ожидают похолодания еще на три дня. С 12 февраля станет легче.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
