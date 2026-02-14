Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік
Фото: ХМР
В АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла у Харківській області на неділю, 15 лютого.
Як повідомляють енергетики, за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
