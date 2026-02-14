Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік

В АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла у Харківській області на неділю, 15 лютого.

Як повідомляють енергетики, за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.