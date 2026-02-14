Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік

Суспільство 21:16   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік Фото: ХМР

В АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла у Харківській області на неділю, 15 лютого.

Як повідомляють енергетики, за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вижити без світла і тепла: топ-3 пристрої назвали фахівці з Харкова (відео)
Вижити без світла і тепла: топ-3 пристрої назвали фахівці з Харкова (відео)
15.02.2026, 14:07
Атака РФ на поїзд на Харківщині: ще кілька електричок змінять маршрути
Атака РФ на поїзд на Харківщині: ще кілька електричок змінять маршрути
15.02.2026, 09:47
Деколонізатори вимагають знести пам’ятник Висоцькому в Харкові – реакція мерії
Деколонізатори вимагають знести пам’ятник Висоцькому в Харкові – реакція мерії
15.02.2026, 11:10
«Швидка» злетіла зі слизької дороги в Харківській області (фото)
«Швидка» злетіла зі слизької дороги в Харківській області (фото)
15.02.2026, 12:04
Затримання ексміністра енергетики при перетині кордону підтвердило НАБУ
Затримання ексміністра енергетики при перетині кордону підтвердило НАБУ
15.02.2026, 12:47
Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу
Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу
15.02.2026, 10:15

Новини за темою:

12.02.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 лютого – графік
12.02.2026
Більше електроенергії взяти немає звідки – обленерго про відключення в Харкові
11.02.2026
Чому в Харкові вимикають світло в домах, де немає тепла – пояснення обленерго
10.02.2026
Коли буде світло? Харків’ян просять не надзвонювати в обленерго – альтернативи
09.02.2026
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло в Харківській області 15 лютого – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла у Харківській області на неділю, 15 лютого.".