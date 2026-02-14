Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график

Общество 21:16   14.02.2026
Виктория Яковенко
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график Фото: ХГС

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 15 февраля.

Как сообщают энергетики, по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

  • 1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
  • 3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
  • 5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Автор: Виктория Яковенко
