Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график
Фото: ХГС
В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 15 февраля.
Как сообщают энергетики, по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:
- 1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
- 3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
- 5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
