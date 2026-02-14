Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 15 февраля.

Как сообщают энергетики, по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.