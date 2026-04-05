Live

Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:43   05.04.2026
Оксана Якушко
Найбільше атак росіян було на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів шли на штурм у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили один наступ росіян просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше атак росіян було на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".