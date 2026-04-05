Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ

Найбільше атак росіян було на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів шли на штурм у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили один наступ росіян просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

Читайте також: З вибуху почався ранок Вербної неділі у Харкові