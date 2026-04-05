Где на Харьковщине шли бои за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ

Фронт 08:43   05.04.2026
Оксана Якушко
Больше всего атак россиян было на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочковое.

На Купянском направлении оккупанты девять раз шли на штурм в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одно наступление россиян, которые хотели продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

Читайте также: Со взрыва началось утро Вербного воскресенья в Харькове

Популярно
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 15:24
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
05.04.2026, 17:23
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
05.04.2026, 22:16
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
05.04.2026, 18:55
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 19:55
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
05.04.2026, 20:59

Новости по теме:

04.04.2026
Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
04.04.2026
13 раз атаковала РФ в Харьковской области: утренние данные Генштаба ВСУ
03.04.2026
Семь атак РФ на Харьковщине с начала суток — информация Генштаба ВСУ на 16:00
01.04.2026
Где на Харьковщине продолжаются бои — Генштаб ВСУ
01.04.2026
Где пытался прорваться враг – данные Генштаба


