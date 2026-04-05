Где на Харьковщине шли бои за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ

Больше всего атак россиян было на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочковое.

На Купянском направлении оккупанты девять раз шли на штурм в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одно наступление россиян, которые хотели продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

