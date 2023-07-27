Україна все ще має велику бойову міць – Остін про контрнаступ
Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися, працювали над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:22;
Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися,…".