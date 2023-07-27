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Україна все ще має велику бойову міць – Остін про контрнаступ

Події 11:22   27.07.2023
Ллойд Остін
міністр оборони США
Україна все ще має велику бойову міць – Остін про контрнаступ

Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися, працювали над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць.

Автор: Ллойд Остін, міністр оборони США
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися,…".