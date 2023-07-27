У Украины все еще есть большая боевая мощь — Остин о контрнаступлении
Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво боролись, работали над тем, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «У Украины все еще есть большая боевая мощь — Остин о контрнаступлении»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:22;
Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво…".