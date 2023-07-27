У Украины все еще есть большая боевая мощь — Остин о контрнаступлении

Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво боролись, работали над тем, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь.