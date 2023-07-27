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У Украины все еще есть большая боевая мощь — Остин о контрнаступлении

Мир 11:22   27.07.2023
Ллойд Остин
министр обороны США
У Украины все еще есть большая боевая мощь — Остин о контрнаступлении

Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво боролись, работали над тем, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь.

Автор: Ллойд Остин, министр обороны США
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво…".