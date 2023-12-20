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Президент України відданий своєму оточенню – Портников

Політика 12:19   20.12.2023
Віталій Портников
журналіст
Президент України відданий своєму оточенню – Портников

Уряд національної єдності – це точно не те, що зараз на порядку денному Президента України. Він взагалі не дуже розуміє, навіщо це йому потрібно. Президент відданий своєму оточенню, своїй команді. Він захищає їх, як батько захищає своїх дітей. Оточення Президента України тим і сильне, що є дзеркалом його політичної волі.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:19;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд національної єдності – це точно не те, що зараз на порядку денному Президента України. Він взагалі не дуже розуміє,…".