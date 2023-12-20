Президент України відданий своєму оточенню – Портников

Уряд національної єдності – це точно не те, що зараз на порядку денному Президента України. Він взагалі не дуже розуміє, навіщо це йому потрібно. Президент відданий своєму оточенню, своїй команді. Він захищає їх, як батько захищає своїх дітей. Оточення Президента України тим і сильне, що є дзеркалом його політичної волі.