Президент Украины преданный своему окружению — Портников
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Правительство национального единства – это точно не то что сейчас на повестке дня Президента Украины. Он вообще не очень понимает, зачем ему это нужно. Президент преданный своему окружению, своей команде. Он защищает их, как отец защищает своих детей. Окружение Президента Украины тем и сильно, что является зеркалом его политической воли.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 12:19;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство национального единства – это точно не то что сейчас на повестке дня Президента Украины. Он вообще не очень понимает,…".