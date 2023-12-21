А ми думали, нащо військкоми купують будинки в Іспанії – Фурса про мобілізацію

Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. От воно що. А ми думали, навіщо військкоми купують будинки в Іспанії. А це вони готували базу для мобілізації. У віллах відкриють військкомати. Все для держави. Нічого для себе.