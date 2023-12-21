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А ми думали, нащо військкоми купують будинки в Іспанії – Фурса про мобілізацію

Політика 11:59   21.12.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
А ми думали, нащо військкоми купують будинки в Іспанії – Фурса про мобілізацію

Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. От воно що. А ми думали, навіщо військкоми купують будинки в Іспанії. А це вони готували базу для мобілізації. У віллах відкриють військкомати. Все для держави. Нічого для себе.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:59;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. От воно що. А ми думали, навіщо військкоми купують будинки…".