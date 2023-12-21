А мы думали, зачем военкомы покупают дома в Испании — Фурса о мобилизации
Фото: facebook Сергея Фурсы
Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей. Вот оно что. А мы думали, зачем военкомы покупают дома в Испании. А это они готовили базу для мобилизации. В виллах откроют военкоматы. Все для государства. Ничего себе.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:59;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей. Вот оно что. А мы думали, зачем военкомы покупают дома в…".