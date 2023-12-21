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А мы думали, зачем военкомы покупают дома в Испании — Фурса о мобилизации

Мир 11:59   21.12.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
А мы думали, зачем военкомы покупают дома в Испании — Фурса о мобилизации Фото: facebook Сергея Фурсы

Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей. Вот оно что. А мы думали, зачем военкомы покупают дома в Испании. А это они готовили базу для мобилизации. В виллах откроют военкоматы. Все для государства. Ничего себе.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:59;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей. Вот оно что. А мы думали, зачем военкомы покупают дома в…".