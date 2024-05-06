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Якщо Україна впаде, США доведеться “втрутитися в конфлікт” – конгресмен

Події 11:11   06.05.2024
Гакім Джеффріс
лідер демократів у Палаті представників США
Якщо Україна впаде, США доведеться “втрутитися в конфлікт” – конгресмен

Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями.

Автор: Гакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Гакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися…".