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Если Украина падет, США придется «вмешаться в конфликт» — конгрессмен

Мир 11:11   06.05.2024
Хаким Джеффрис
лидер демократов в Палате представителей США
Если Украина падет, США придется «вмешаться в конфликт» — конгрессмен Фото: jeffries.house.gov

Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими.

Автор: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США
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  • Корреспондент Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в…".