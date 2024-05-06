Если Украина падет, США придется «вмешаться в конфликт» — конгрессмен
Фото: jeffries.house.gov
Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:11;
Корреспондент Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в…".