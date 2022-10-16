Свечи, которые греют: в Харькове наладили производство для фронта (сюжет)
Волонтеры организации «ТурботаЄ» отправили на передовую уже около 2000 окопных свечей. Их создают в Харькове из обычных жестяных банок и парафина. Но вещь – незаменимая, особенно зимой.
О технологии изготовления и мастерах – в сюжете МГ «Объектив».
Мы берем банки. У нас, в принципе, это три самых ходовых диаметра. Это сгущенка, кукуруза и тушенка.
Александр Горбатко демонстрирует жестяные банки, из которых уже более двух месяцев вместе с другими волонтерами производит окопные свечи. В Харьков из Днепра он переехал на второй месяц вторжения.
Александр Горбатко, волонтер организации «ТурботаЄ»
Сидеть дома за минималку – будет очень мало толку. Если я приеду сюда, ближе к передовой, и буду здесь волонтерить, помогать и военным, и населению, то будет гораздо больше пользы.
Изготовление окопных свечей – это только одно из направлений волонтерства, которым занимается организация. Но в Харькове, говорит, не слишком распространенное. Хотя процесс производства достаточно прост.
Нарезаем картон, картон берем только такой, однослойный. Скручиваем в банку, вставляем фитиль и затем заливаем. Разогреваем парафин и заливаем.
За один килограмм парафина просят 110 гривен — и это по волонтерской цене, говорит Александр. Этого объема хватает на изготовление семи свечей. Парафин для этого удобнее воска.
С ним удобнее работать, потому что парафин мы можем так заливать, он пропитывает весь картон. Если воск не разогреть до конца или заливать его медленно, он просто сверху схватывается, закрывает поры, и мы не можем залить этот воск до самого конца.
Первые три недели производства – это путь проб и ошибок, говорит парень. Команда волонтеров экспериментировала с тем, чтобы разработать оптимальный образец свечи.
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Банки лучше всего резать до высоты четыре сантиметра, и тогда используется весь парафин, который мы заливаем. Совершенно весь. Если брать целую банку и заливать ее парафином, то парафин выгорает не весь, а он выгорает примерно до такого уровня, и эти 15-20% парафина остаются после того, как свеча гаснет.
Маленькая свеча горит полтора часа, а большая – до двух часов. Производят их как для военных, так и гражданских, проживающих на пострадавших в результате обстрелов территориях. В последний раз, говорит Александр, отвозили 200 свечей в Изюм.
Александр Горбатко, волонтер организации «ТурботаЄ»
На наших свечах примерно через 20 минут закипает чайник. У них две прямые цели – это обогреть и приготовить еду.
Когда технологию производства свечей изучили, самым трудным стало собирать деньги на закупку парафина. Свеча на 80% состоит именно из этого материала. Все остальное – мелочи, которые можно найти бесплатно. Жестяные банки им привозят волонтеры харьковского «Экохаба». Однако потребность в этих вещах остается всегда. Волонтеры просят горожан не выбрасывать их на свалку, а привозить им для производства окопных свечей.
Мы можем сами приехать, если это большой объем и если это в Харькове – мы своей машиной приедем, заберем.
За два с половиной месяца волонтеры изготовили около 2000 окопных свечей. Но зима все ближе, и потребность в таких вещах возрастает.Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волонтеры, окопная свеча; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 12:15;
Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свечи, которые греют: в Харькове наладили производство для фронта (сюжет)".