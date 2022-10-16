Свічки, на яких можна готувати: в Харкові налагодили виробництво для фронту

Волонтери організації “ТурботаЄ” відправили на передову вже близько 2000 окопних свічок. Їх створюють у Харкові зі звичайних бляшанок та парафіну. Але річ – незамінна, особливо взимку.

Про технологію виготовлення та майстрів – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Ми беремо банки. У нас в принципі це три самі ходові діаметри. Це згущене молоко, кукурудза і тушонка.

Олександр Горбатко демонструє бляшані банки, з яких уже понад два місяці разом з іншими волонтерами виготовляє окопні свічки. До Харкова із Дніпра він переїхав на другий місяць вторгнення.

Олександр Горбатко, волонтер організації “ТурботаЄ”

Сидіти вдома за мінімалку – буде дуже мало користі. Якщо я приїду сюди, ближче до передової, й буду тут волонтерити, допомагати й військовим, і населенню, то буде набагато більше користі.

Виготовлення окопних свічок – це тільки один із напрямків волонтерства, яким займається організація. Але в Харкові, каже, не дуже поширений. Хоча процес виробництва досить простий.

Нарізаємо картон, картон беремо тільки такий, одношаровий. Скручуємо в банку, вставляємо гніт і потім заливаємо. Розігріваємо парафін і заливаємо.

За один кілограм парафіну просять 110 гривень, і це по волонтерській ціні, каже Олександр. Цього об’єму вистачає на виготовлення семи свічок. Парафін у цій справі зручніший за віск.

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З ним зручніше працювати, тому що парафін ми можемо так заливати, він промочує весь картон. Якщо віск не розігріти до кінця або заливати його повільно, то він просто зверху схвачується, закриває пори, й ми не можемо залити цей віск до самого кінця.

Перші три тижні виробництва – це шлях проб і помилок, каже хлопець. Команда волонтерів експериментувала, аби розробити оптимальний зразок свічки.

Банки краще всього різати до висоти чотири сантиметри, й тоді використовується весь парафін, який ми заливаємо. Абсолютно весь. Якщо брати цілу банку і заливати її парафіном, то парафін вигорає не весь, а він вигорає приблизно до такого рівня, й оці 15-20% парафіну залишається після того, як свічка тухне.

Маленька свічка горить півтори години, а більша – до двох годин. Виробляють їх як для військових, так і цивільних, що проживають на постраждалих внаслідок обстрілів територіях. Останнього разу, каже Олександр, відвозили 200 свічок до Ізюма.

Олександр Горбатко, волонтер організації “ТурботаЄ”

На наших свічках приблизно за 20 хвилин кип’ятиться чайник. У них дві прямі цілі – це обігріти та приготувати їжу.

Коли технологію виробництва свічок вивчили, найважчим стало збирати гроші на закупку парафіну. Свічка на 80% складається саме з цього матеріалу. Все решта – дрібниці, які можна знайти безкоштовно. Бляшані банки їм привозять волонтери харківського “Екохабу”. Проте потреба в цих речах залишається завжди. Волонтери просять містян не викидати їх на смітник, а привозити їм для виробництва окопних свічок.

Ми можемо самі приїхати, якщо це великий об’єм і якщо це в Харкові – ми своєю машиною приїдемо, заберемо

За два з половиною місяці волонтерами було виготовлено близько 2000 окопних свічок. Але зима все ближче, й потреба в таких речах зростає.