Питання “бусифікації” волонтерів на Харківщині вирішується – Червякова

Обговорюючи евакуацію на Харківщині, громадські організації поставили перед ХОВА та Офісом омбудсмена питання щодо “бусифікації” цивільних, які залучені до процесу.

Подробицями на брифінгу в Харкові 17 грудня поділилася представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Харківській області Оксана Червякова.

“У нас була чергова хвиля обов’язкової евакуації в примусовий спосіб із 16 жовтня, і в листопаді була велика координаційна зустріч. Там були представники ХОВА, я як представник омбудсмена, понад 80 неурядових громадських організацій, волонтерів, благодійних фондів. І підіймали проблему щодо “бусифікації” або мобілізації саме волонтерів. І питання вирішується, тому що примусова евакуація відбувається в тому числі завдяки неурядовим акторам. Влада на всі виклики, які постали з 2014-го та посилилися у 2022-му, не може відреагувати в повному обсязі. І тому кооперація громадянського суспільства та влади дає нам той результат, який ми маємо сьогодні: підтримка та допомога людям. Водночас я зверну увагу громадян, що зобов’язання захисту є конституційним обов’язком людини та громадянина”, – сказала Червякова, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Сам уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував: в Україні потрібний прозорий механізм отримання відстрочки та бронювання.

“Прозорий для всіх, бо дуже часто до нас якраз і звертаються через те, що суспільство не бачить прозорості. Потім ми всі побачили, яка ситуація у нас у МСЕК, проблема ВЛК, проблема на рівні ТЦК і СП. І ця дискримінація інколи, яку відчуває українське суспільство – це викликає обурення, негативне сприйняття українських громадян на дії ТЦК і СП“, – вважає Лубінець.

Омбудсмен та його представниця повідомили, що у 2024 році отримали близько восьми тисяч звернень від мешканців Харківської області. Вони стосуються всього спектра можливих порушень прав громадян – не лише пов’язаних із мобілізацією.

“У першу чергу це звернення від військовослужбовців, в тому числі ветеранів. І на другому місці це права внутрішньо переміщених осіб“, – уточнила Червякова.

За її даними, кількість звернень у 2024 році – на рівні 2023-го, а ось у 2022-му їх було на порядок менше – близько 4,5 тисячі.

“По ТЦК ми не ведемо окрему статистику, у нас дев’ять напрямків, військовозобов’язані – це напрямок захисту прав у секторі безпеки й оборони. (За цим напрямком – Ред.) – 1031 звернення по Харківській області”, — навела дані представниця омбудсмена.

За даними Дмитра Лубінця, загалом по Україні кількість звернень щодо захисту прав у секторі безпеки та оборони — понад 27 тисяч. З них понад 4000 – від чинних військовослужбовців.