Вопрос бусификации, мобилизации волонтеров на Харьковщине решается — Червякова

Обсуждая эвакуацию в Харьковской области, общественные организации поставили перед ХОВА и Офисом омбудсмена вопрос о «бусификации» гражданских, которые вовлечены в процесс.

Подробностями на брифинге в Харькове 17 декабря поделилась представительница уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Харьковской области Оксана Червякова.

«У нас была очередная волна обязательной эвакуации принудительным способом с 16 октября, и в ноябре была большая координационная встреча. Там были представители ХОВА, я как представитель омбудсмена и более 80 неправительственных организаций, волонтеров, благотворительных фондов. И поднимали проблему по «бусификации» или мобилизации именно волонтеров. И вопрос решается, потому что принудительная эвакуация происходит, в том числе благодаря неправительственным акторам. Власть на все вызовы, возникшие с 2014-го и усилившиеся в 2022-м, не может отреагировать в полном объеме. Поэтому кооперация гражданского общества и власти дает нам тот результат, который мы имеем сегодня: поддержка и помощь людям. В то же время я обращу внимание граждан, что обязательства защиты являются конституционной обязанностью человека и гражданина», — сказала Червякова, передает корреспондент МГ «Объектив».

Сам уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал: в Украине необходим прозрачный механизм получения отсрочки и бронирования.

«Прозрачный для всех, потому что очень часто к нам как раз и обращаются из-за того, что общество не видит прозрачности. Затем мы все увидели, какая ситуация у нас в МСЭК, проблема ВЛК, проблема на уровне ТЦК и СП. И эта дискриминация иногда, которую испытывает украинское общество, – это вызывает возмущение, негативное восприятие украинскими гражданами действий ТЦК и СП», — считает Лубинец.

Омбудсмен и его представительница сообщили, что в 2024 году получили около восьми тысяч обращений от жителей Харьковской области. Они касаются всего спектра возможных нарушений прав граждан — не только связанных с мобилизацией.

«В первую очередь, это обращения от военнослужащих, в том числе ветеранов. И на втором месте — это права внутренне перемещенных лиц», — уточнила Червякова.

По ее данным, количество обращений в 2024 году на уровне 2023-го, а вот в 2022-м их было на порядок меньше — около 4,5 тысячи.

«По ТЦК мы не ведем отдельную статистику, у нас девять направлений, военнообязанные – это направление защиты прав в секторе безопасности и обороны. (По этому направлению — Ред.) — 1031 обращение по Харьковской области», — привела данные представительница омбудсмена.

По данным Дмитрия Лубинца, в целом по Украине количество обращений, касающихся защиты прав в секторе безопасности и обороны, — более 27 тысяч. Из них более 4000 — от действующих военнослужащих.