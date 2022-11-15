В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине
Соответствующие службы делают все возможное, чтобы в течение следующих нескольких часов запитать всю Харьковскую область.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Напомним, что около 16-ти часов враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра. Однако, электроэнергия начала появляться в разных районах Харькова и области около 20:30.
Президент Владимир Зеленский заявил, что без света по состоянию на 22:30 оставались около 10 миллионов украинцев. Больше всего на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 23:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соответствующие службы делают все возможное, чтобы в течение следующих нескольких часов запитать всю Харьковскую область.".