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В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине

Общество 23:34   15.11.2022
Елена Нагорная
В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине

Соответствующие службы делают все возможное, чтобы в течение следующих нескольких часов запитать всю Харьковскую область.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, что около 16-ти часов враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра. Однако, электроэнергия начала появляться в разных районах Харькова и области около 20:30.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без света по состоянию на 22:30 оставались около 10 миллионов украинцев. Больше всего на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 23:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соответствующие службы делают все возможное, чтобы в течение следующих нескольких часов запитать всю Харьковскую область.".