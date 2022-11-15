В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине

Соответствующие службы делают все возможное, чтобы в течение следующих нескольких часов запитать всю Харьковскую область.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, что около 16-ти часов враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра. Однако, электроэнергия начала появляться в разных районах Харькова и области около 20:30.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без света по состоянию на 22:30 оставались около 10 миллионов украинцев. Больше всего на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине.