В Офісі президента розповіли, коли планують повернути світло всій Харківщині
Відповідні служби роблять все можливе, щоб упродовж наступних кількох годин заживити всю Харківську область.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, що близько 16-ї години ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область. Синєгубов припустив, що світла не буде до ранку. Проте, електроенергія почала з’являтися у різних районах Харкова та області близько 20:30.
Президент Володимир Зеленський заявив, що без світла станом на 22:30 залишалося близько 10 мільйонів українців. Найбільше на Харківщині, Житомирщині, Київщині та Львівщині.
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Офісі президента розповіли, коли планують повернути світло всій Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 23:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідні служби роблять все можливе, щоб упродовж наступних кількох годин заживити всю Харківську область.".