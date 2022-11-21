Враг нанес два ракетных удара по Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 21 ноября сообщил об обстрелах семи населенных пунктов Харьковской области и ударе ракетами по Купянску.
«За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Другие населенные пункты Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов. На Слобожанском направлении пострадали районы населенных пунктов Амбарное, Бочковое, Ветеринарное, Огурцово и Старица. На Купянском — Крахмальное и Табаевка.
Также в Генштабе отметили, что «на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий».
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Напомним, 20 ноября замеглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о том, что под вражеский обстрел попал поселок Шевченково в Харьковской области. Снаряды ударили по жилому дому, под завалами могут находиться люди.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 21 ноября сообщил об обстрелах семи населенных пунктов Харьковской области и ударе ракетами по Купянску".