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Враг нанес два ракетных удара по Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:14   21.11.2022
Оксана Горун
Враг нанес два ракетных удара по Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 21 ноября сообщил об обстрелах семи населенных пунктов Харьковской области и ударе ракетами по Купянску.

«За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Другие населенные пункты Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов. На Слобожанском направлении пострадали районы населенных пунктов Амбарное, Бочковое, Ветеринарное, Огурцово и Старица. На Купянском — Крахмальное и Табаевка.

Также в Генштабе отметили, что «на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий».

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    • Напомним, 20 ноября замеглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о том, что под вражеский обстрел попал поселок Шевченково в Харьковской области. Снаряды ударили по жилому дому, под завалами могут находиться люди.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 07:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 21 ноября сообщил об обстрелах семи населенных пунктов Харьковской области и ударе ракетами по Купянску".