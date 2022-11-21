Ворог завдав два ракетні удари по Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 21 листопада повідомив про обстріл семи населених пунктів Харківської області та удар ракетами по Куп’янську.
“За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Інші населені пункти Харківщини зазнали обстрілів з артилерії та мінометів. На Слобожанському напрямку постраждали райони населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця. На Куп’янському – Крохмальне та Табаївка.
Також у Генштабі зазначили, що “на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області певними підрозділами противник продовжує виконувати завдання щодо прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних та провокаційних дій”.
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Нагадаємо, 20 листопада заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про те, що під ворожий обстріл потрапило селище Шевченкове в Харківській області. Снаряди вдарили по житловому будинку, під завалами можуть бути люди.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 21 листопада повідомив про обстріл семи населених пунктів Харківської області та удар ракетами по Куп’янську".