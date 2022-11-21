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Ворог завдав два ракетні удари по Харківщині – Генштаб

Події 07:14   21.11.2022
Оксана Горун
Ворог завдав два ракетні удари по Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 21 листопада повідомив про обстріл семи населених пунктів Харківської області та удар ракетами по Куп’янську.

“За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Інші населені пункти Харківщини зазнали обстрілів з артилерії та мінометів. На Слобожанському напрямку постраждали райони населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця. На Куп’янському – Крохмальне та Табаївка.

Також у Генштабі зазначили, що “на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області певними підрозділами противник продовжує виконувати завдання щодо прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних та провокаційних дій”.

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    • Нагадаємо, 20 листопада заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про те, що під ворожий обстріл потрапило селище Шевченкове в Харківській області. Снаряди вдарили по житловому будинку, під завалами можуть бути люди.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 07:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 21 листопада повідомив про обстріл семи населених пунктів Харківської області та удар ракетами по Куп’янську".