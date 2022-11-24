«Спасибо россии!» На Харьковщине разоблачили очередного коллаборанта-полисмена
Любительница россии во время оккупации работала руководителем следователей в Купянске в Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Бывшая сотрудница сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации российскими военными г. Купянск перешла на сторону врага.
Чтобы помочь оккупантам построить «правоохранительную систему», женщина документально оформляла сообщения, заявления о событиях и преступлениях, проводила следственные действия.
В дальнейшем подозреваемая начала работать во вновь созданном псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием «УВД ВГА Харьковской области».
Руководство Харьковской областной прокуратуры заочно сообщило о подозрении эксправохранительницы по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 15:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Любительница россии во время оккупации работала руководителем следователей в Купянске в Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.".