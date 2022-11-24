«Спасибо россии!» На Харьковщине разоблачили очередного коллаборанта-полисмена

Любительница россии во время оккупации работала руководителем следователей в Купянске в Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Бывшая сотрудница сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации российскими военными г. Купянск перешла на сторону врага.

Чтобы помочь оккупантам построить «правоохранительную систему», женщина документально оформляла сообщения, заявления о событиях и преступлениях, проводила следственные действия.

В дальнейшем подозреваемая начала работать во вновь созданном псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием «УВД ВГА Харьковской области».

Руководство Харьковской областной прокуратуры заочно сообщило о подозрении эксправохранительницы по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Читайте также: На Харьковщине женщина добровольно вернулась в оккупацию сотрудничать с РФ