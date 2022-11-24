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«Спасибо росії!» На Харківщині викрили чергову зрадницю серед поліціянтів

Суспільство 15:35   24.11.2022
Оксана Якушко
«Спасибо росії!» На Харківщині викрили чергову зрадницю серед поліціянтів

Любителька росії під час окупації працювала керівником слідчих у Куп’янську на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Колишня дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога.

Аби допомогти окупантам побудувати «правоохранительную систему», жінка документально оформлювала повідомлення, заяви про події та злочини, проводила слідчі дії.

У подальшому підозрювана почала працювати у новоствореному псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области».

Керівництво Харківської обласної прокуратури заочно повідомило про підозру експравоохорониці за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 15:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Любителька росії під час окупації працювала керівником слідчих у Куп’янську на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".