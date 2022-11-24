«Спасибо росії!» На Харківщині викрили чергову зрадницю серед поліціянтів

Любителька росії під час окупації працювала керівником слідчих у Куп’янську на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Колишня дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога.

Аби допомогти окупантам побудувати «правоохранительную систему», жінка документально оформлювала повідомлення, заяви про події та злочини, проводила слідчі дії.

У подальшому підозрювана почала працювати у новоствореному псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области».

Керівництво Харківської обласної прокуратури заочно повідомило про підозру експравоохорониці за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).