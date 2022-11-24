Live
  • Четвер 24.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.75
    • 🟢

На Харківщині жінка добровільно повернулася в окупацію співпрацювати з рф

Суспільство 11:37   24.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині жінка добровільно повернулася в окупацію співпрацювати з рф

Поліцейські Харківщини вручили підозру «голові сільського поселення», яка співпрацювала з рф.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Нестандартна історія колаборанта – з початку повномасштабного вторгнення 31-річна Олеся виїхала до Польщі, але в квітні  повернулася до рідного села Липчанівка, під окупацію.

В себе вдома вона погодилась стати головою «Бригадирівського сельского поселення» та активно співпрацювала з росіянами – надавала їм списки мешканців, отримувала пальне.

«Відомо, що вона на початку липня зірвала  прапор України та влаштувала прапор рф на будівлі місцевого клубу», – розповів Болвінов.

Зрадниці «світить» частина 5, стаття 111-1 – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також:  Вчителів ліцею в Куп’янську відправляли на «підвищення кваліфікації» у Росії (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:01
СБУ: На Харківщині СБУ керівники Укрзалізниці допомагали вивозити зерно в рф
13:48
Кинув гранату в хату сусіда. Поліція відкрила справу проти мешканця Харківщини
18:28
Засипали землею і били струмом. На Харківщині чоловік 3 місяці був у катівні
15:52
На Харківщині судитимуть криміналістку-зрадницю, яка працювала на боці рф
14:01
У Харкові судитимуть чоловіка, який у дитини вкрав велосипед

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині жінка добровільно повернулася в окупацію співпрацювати з рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харківщини вручили підозру «голові сільського поселення», яка співпрацювала з рф.".