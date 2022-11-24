На Харківщині жінка добровільно повернулася в окупацію співпрацювати з рф
Поліцейські Харківщини вручили підозру «голові сільського поселення», яка співпрацювала з рф.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Нестандартна історія колаборанта – з початку повномасштабного вторгнення 31-річна Олеся виїхала до Польщі, але в квітні повернулася до рідного села Липчанівка, під окупацію.
В себе вдома вона погодилась стати головою «Бригадирівського сельского поселення» та активно співпрацювала з росіянами – надавала їм списки мешканців, отримувала пальне.
«Відомо, що вона на початку липня зірвала прапор України та влаштувала прапор рф на будівлі місцевого клубу», – розповів Болвінов.
Зрадниці «світить» частина 5, стаття 111-1 – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 11:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харківщини вручили підозру «голові сільського поселення», яка співпрацювала з рф.".