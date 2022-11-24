На Харьковщине женщина добровольно вернулась в оккупацию сотрудничать с РФ

Полицейские Харьковщины вручили подозрение «председателю сельского поселения», которая сотрудничала с рф.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Нестандартная история коллаборанта — с начала полномасштабного вторжения 31-летняя Олеся уехала в Польшу, но в апреле вернулась в родное село Липчановка, под оккупацию.

У себя дома она согласилась стать главой «Бригадировского сельского поселения» и активно сотрудничала с россиянами – предоставляла им списки жителей, получала горючее.

«Известно, что она в начале июля сорвала флаг Украины и устроила флаг россии на здании местного клуба», – рассказал Болвинов.

Предательнице «светит» часть 5, статья 111-1 – карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.