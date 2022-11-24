На Харьковщине женщина добровольно вернулась в оккупацию сотрудничать с РФ
Полицейские Харьковщины вручили подозрение «председателю сельского поселения», которая сотрудничала с рф.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Нестандартная история коллаборанта — с начала полномасштабного вторжения 31-летняя Олеся уехала в Польшу, но в апреле вернулась в родное село Липчановка, под оккупацию.
У себя дома она согласилась стать главой «Бригадировского сельского поселения» и активно сотрудничала с россиянами – предоставляла им списки жителей, получала горючее.
«Известно, что она в начале июля сорвала флаг Украины и устроила флаг россии на здании местного клуба», – рассказал Болвинов.
Предательнице «светит» часть 5, статья 111-1 – карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 11:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины вручили подозрение «председателю сельского поселения», которая сотрудничала с рф.".