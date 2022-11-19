Учителей лицея в Купянске отправляли на «повышение квалификации» в РФ (фото)
Более 5 тысяч российских учебников, дипломов и аттестатов завезли захватчики в лицей №1 в городе Купянск Харьковской области во время его оккупации.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он рассказал, что «директором» лицея добровольно согласилась стать местная жительница. Она вводила российские методики обучения и отправляла преподавателей в город Курск (РФ) на «повышение квалификации».
«Под процессуальным руководством прокуратуры следователи продолжают свою работу по сбору доказательств и показаний для сообщения лицу о подозрении и скорейшему направлению дела в суд», — добавил Болвинов.
Как сообщалось ранее, 18 ноября при осмотре лицея в Купянске прокуроры нашли «свидетельство о государственной аккредитации», выданное «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации» от 14 июля.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 16:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 5 тысяч российских учебников, дипломов и аттестатов завезли захватчики в лицей №1 в городе Купянск Харьковской области во время его оккупации.".