Вчителів ліцею в Куп’янську відправляли на “підвищення кваліфікації” в РФ
Понад 5 тисяч російських підручників, дипломів та атестатів завезли загарбники до ліцею №1 у місті Куп’янськ Харківської області під час його окупації.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Він розповів, що “директоркою” ліцею добровільно погодилася стати місцева мешканка. Вона вводила російські методики навчання та відправляла викладачів у місто Курськ (РФ) на “підвищення кваліфікації”.
“Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі продовжують свою роботу зі збору доказів та свідчень для повідомлення особі про підозру та найшвидше направлення справи до суду”, – додав Болвінов.
Як повідомлялося раніше, 18 листопада під час огляду ліцею в Куп’янську прокурори знайшли «свідоцтво про державну акредитацію», видане «Федеральною службою з нагляду у сфері освіти та науки Російської Федерації» від 14 липня.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 16:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 5 тисяч російських підручників, дипломів та атестатів завезли загарбники до ліцею №1 у місті Куп’янськ Харківської області під час його окупації.".