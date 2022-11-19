Вчителів ліцею в Куп’янську відправляли на “підвищення кваліфікації” в РФ

Понад 5 тисяч російських підручників, дипломів та атестатів завезли загарбники до ліцею №1 у місті Куп’янськ Харківської області під час його окупації.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він розповів, що “директоркою” ліцею добровільно погодилася стати місцева мешканка. Вона вводила російські методики навчання та відправляла викладачів у місто Курськ (РФ) на “підвищення кваліфікації”.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі продовжують свою роботу зі збору доказів та свідчень для повідомлення особі про підозру та найшвидше направлення справи до суду”, – додав Болвінов.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада під час огляду ліцею в Куп’янську прокурори знайшли «свідоцтво про державну акредитацію», видане «Федеральною службою з нагляду у сфері освіти та науки Російської Федерації» від 14 липня.