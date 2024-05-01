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Два зрадники розшукували атовців та патріотів під час окупації Харківщини

Події 16:06   01.05.2024
Оксана Якушко
Два зрадники розшукували атовців та патріотів під час окупації Харківщини

СБУ повідомила про підозру ще двом колаборантам, які співпрацювали з росіянами під час окупації частини Харківщини. Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. 

Зловмисниками виявились 47-річний та 27- річний мешканці Куп’янського району.

Після захоплення міста колаборанти добровільно співпрацювали з росіянами і отримали «посади» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Одного із них призначили поліцейським взводу патрульних, а через декілька місяців він став поліцейським-водієм патрульно-постової служби поліції.

Новопризначений поліцейський одразу почав вишукувати серед мешканців села проукраїнських активістів та учасників АТО.

Також з липня до вересня колаборант організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців у Куп’янську.

Інший – обійняв посаду помічника слідчого відділу. Вже у серпні його призначили поліцейським відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених.

Чоловік виїжджав на місця подій та проводив попереднє слідство по кримінальним справам, які перебували в проваджені у незаконному правоохоронному органі.

Обидва «поліцейські» забезпечували становлення і зміцнення російської влади на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

Після звільнення території обидва зловмисники втекли на територію рф та переховуються там від українського правосуддя.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила про підозру ще двом колаборантам, які співпрацювали з росіянами під час окупації частини Харківщини. Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. ".