Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины

СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам, сотрудничавшим с россиянами во время оккупации части Харьковщины. Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Злоумышленниками оказались 47-летний и 27-летний жители Купянского района.

После захвата города коллаборанты добровольно сотрудничали с россиянами и получили должности в местном оккупационном Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области.

Одного из них назначили полицейским взвода патрульных, а через несколько месяцев он стал водителем патрульно-постовой службы полиции.

Новоназначенный полицейский сразу же начал выискивать среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО.

Также с июля по сентябрь коллаборант организовывал охрану общественного порядка и участвовал в обеспечении пропускного режима жителей в Купянске.

Другой – занял должность помощника следственного отдела. Уже в августе его назначили полицейским отделение охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Мужчина выезжал на места происшествия и проводил предварительное следствие по уголовным делам, находившимся в незаконном правоохранительном органе.

Оба «полицейских» обеспечивали становление и укрепление российских властей на временно оккупированной территории Купянского района.

После освобождения территории оба злоумышленника скрылись на территории России и скрываются там от украинского правосудия.

Следователи СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.