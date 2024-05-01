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Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины

Происшествия 16:06   01.05.2024
Оксана Якушко
Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины

СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам, сотрудничавшим с россиянами во время оккупации части Харьковщины. Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. 

Злоумышленниками оказались 47-летний и 27-летний жители Купянского района.

После захвата города коллаборанты добровольно сотрудничали с россиянами и получили должности в местном оккупационном Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области.

Одного из них назначили полицейским взвода патрульных, а через несколько месяцев он стал водителем патрульно-постовой службы полиции.

Новоназначенный полицейский сразу же начал выискивать среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО.
Также с июля по сентябрь коллаборант организовывал охрану общественного порядка и участвовал в обеспечении пропускного режима жителей в Купянске.

Другой – занял должность помощника следственного отдела. Уже в августе его назначили полицейским отделение охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Мужчина выезжал на места происшествия и проводил предварительное следствие по уголовным делам, находившимся в незаконном правоохранительном органе.

Оба «полицейских» обеспечивали становление и укрепление российских властей на временно оккупированной территории Купянского района.

После освобождения территории оба злоумышленника скрылись на территории России и скрываются там от украинского правосудия.

Следователи СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 16:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам, сотрудничавшим с россиянами во время оккупации части Харьковщины. Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. ".