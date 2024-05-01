Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины
СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам, сотрудничавшим с россиянами во время оккупации части Харьковщины. Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Злоумышленниками оказались 47-летний и 27-летний жители Купянского района.
После захвата города коллаборанты добровольно сотрудничали с россиянами и получили должности в местном оккупационном Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области.
Одного из них назначили полицейским взвода патрульных, а через несколько месяцев он стал водителем патрульно-постовой службы полиции.
Новоназначенный полицейский сразу же начал выискивать среди жителей села проукраинских активистов и участников АТО.
Также с июля по сентябрь коллаборант организовывал охрану общественного порядка и участвовал в обеспечении пропускного режима жителей в Купянске.
Другой – занял должность помощника следственного отдела. Уже в августе его назначили полицейским отделение охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
Мужчина выезжал на места происшествия и проводил предварительное следствие по уголовным делам, находившимся в незаконном правоохранительном органе.
Оба «полицейских» обеспечивали становление и укрепление российских властей на временно оккупированной территории Купянского района.
После освобождения территории оба злоумышленника скрылись на территории России и скрываются там от украинского правосудия.
Следователи СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В Харькове задержали двух вероятных корректировщиков, наводивших КАБы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ворог, враг, колаборант, окупація, предатель, россияне, СБУ, СБУ в Харьковской области, сотрудничество с Россией;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 16:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам, сотрудничавшим с россиянами во время оккупации части Харьковщины. Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. ".