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Аварийные отключения света применены во всех областях Украины — Укрэнерго

Общество 19:36   05.12.2022
Елена Нагорная
Аварийные отключения света применены во всех областях Украины — Укрэнерго

По состоянию на 19:00 5 декабря во всех областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии после массированного ракетного удара, уже начаты аварийно-ремонтные работы.

Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы, сообщили в национальной энергетической компании.

«Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. В первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные», — пояснили в Укрэнерго.

Также в компании добавили, что начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Одесской и других областей.

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Напомним, что по состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику, сообщал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19:00 5 декабря во всех областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии после массированного ракетного удара, уже начаты аварийно-ремонтные работы.".