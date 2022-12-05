Аварийные отключения света применены во всех областях Украины — Укрэнерго
По состоянию на 19:00 5 декабря во всех областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии после массированного ракетного удара, уже начаты аварийно-ремонтные работы.
Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы, сообщили в национальной энергетической компании.
«Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. В первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные», — пояснили в Укрэнерго.
Также в компании добавили, что начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Одесской и других областей.
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Напомним, что по состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику, сообщал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19:00 5 декабря во всех областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии после массированного ракетного удара, уже начаты аварийно-ремонтные работы.".