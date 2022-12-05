Ситуация с отключениями света на Харьковщине. Оперативная информация ХОВА
По состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику.
Об этом заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил в эфире национального телемарафона.
«Несколько часов назад у нас были отключения города Лозовая и населенных пунктов в Лозовской громаде. Насколько нам известно, ситуация стабилизирована. По состоянию на сейчас отключений нет. Там, где есть отключения сегодня в Харьковской громаде, имеется в виду город Харьков, это плановые отключения, они не являются большими, чем вчера. Могу сказать, что они меньше. По состоянию на 17:00 ситуация стабильная и контролируемая», — сказал он.
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Утром 5 декабря в пресс-службе НЭК «Укрэнерго» сообщали, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и если регион превысит выделенные лимиты энергопотребления — сохраняется вероятность аварийных отключений.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 17:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику.".