Свет на Харьковщине: в Укрэнерго сообщили о возможности аварийных отключений
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, а потребление электроэнергии 5 декабря опять растет. Если регион превысит выделенные лимиты энергопотребления — сохраняется вероятность аварийных отключений.
«На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии», — сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
По данным энергетиков, в выходные мощность АЭС выросла, а потребление электроэнергии традиционно сократилось. Благодаря этому аварийных отключений в Украине было немного. Однако, начиная с утра 5 декабря, специалисты вновь фиксируют рост потребления электричества.
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«Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране. Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляют, применяют и публикуют облэнерго», — отметили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, а потребление электроэнергии 5 декабря опять растет. Если регион превысит выделенные лимиты энергопотребления — сохраняется вероятность аварийных отключений".