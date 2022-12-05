Свет на Харьковщине: в Укрэнерго сообщили о возможности аварийных отключений

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, а потребление электроэнергии 5 декабря опять растет. Если регион превысит выделенные лимиты энергопотребления — сохраняется вероятность аварийных отключений.

«На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии», — сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

По данным энергетиков, в выходные мощность АЭС выросла, а потребление электроэнергии традиционно сократилось. Благодаря этому аварийных отключений в Украине было немного. Однако, начиная с утра 5 декабря, специалисты вновь фиксируют рост потребления электричества.

«Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране. Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляют, применяют и публикуют облэнерго», — отметили энергетики.