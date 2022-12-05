Світло на Харківщині: Укренерго повідомила про можливість аварійних відключень
Ситуація в енергосистемі України залишається складною, а споживання електроенергії 5 грудня знову зростає. Якщо регіон перевищить виділені ліміти енергоспоживання – зберігається можливість аварійних відключень.
“На 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Усім обленерго доведено ліміти добового споживання електроенергії”, – повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.
За даними енергетиків, у вихідні потужність АЕС зросла, а споживання електроенергії традиційно скоротилося. Завдяки цьому аварійних відключень в Україні було небагато. Проте, починаючи від ранку 5 грудня, фахівці знову фіксують зростання споживання електрики.
Читайте також: Одна із звільнених громад Харківщини повністю знеструмлена — мерія
“Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні. Нагадаємо, що в разі недотримання лімітів споживання запроваджуються аварійні відключення. Графіки планових відключень складають, застосовують та публікують обленерго”, – зазначили енергетики.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Світло на Харківщині: Укренерго повідомила про можливість аварійних відключень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в енергосистемі України залишається складною, а споживання електроенергії 5 грудня знову зростає. Якщо регіон перевищить виділені ліміти енергоспоживання – зберігається можливість аварійних відключень".