Світло на Харківщині: Укренерго повідомила про можливість аварійних відключень

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, а споживання електроенергії 5 грудня знову зростає. Якщо регіон перевищить виділені ліміти енергоспоживання – зберігається можливість аварійних відключень.

“На 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Усім обленерго доведено ліміти добового споживання електроенергії”, – повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

За даними енергетиків, у вихідні потужність АЕС зросла, а споживання електроенергії традиційно скоротилося. Завдяки цьому аварійних відключень в Україні було небагато. Проте, починаючи від ранку 5 грудня, фахівці знову фіксують зростання споживання електрики.

“Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні. Нагадаємо, що в разі недотримання лімітів споживання запроваджуються аварійні відключення. Графіки планових відключень складають, застосовують та публікують обленерго”, – зазначили енергетики.