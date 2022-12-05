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Одна зі звільнених громад Харківщини повністю знеструмлена – мерія

Події 08:37   05.12.2022
Оксана Горун
Одна зі звільнених громад Харківщини повністю знеструмлена – мерія

У Балаклійській громаді на Харківщині повністю зникло електропостачання, повідомила Балаклійська мерія вранці 5 грудня.

“У зв’язку з аварійною ситуацією на високовольтній лінії електропередач зникло живлення по всій Балаклійській громаді.
Наразі працюють бригади електриків”, – йдеться у повідомленні Балаклійської міськради.

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    • Нагадаємо, Балаклію та громаду звільнили першими на Харківщині під час осіннього контрнаступу ЗСУ. Однак на відновлення нормального життя тут потрібний був час. Окупанти замінували всі інженерні комунікації, через що підключення електрики, води, тепла змогли провести далеко не одразу. Розмінування на території громади (як і на сусідніх територіях) продовжується. Також тут монтують тимчасові переїзди через річки – замість підірваних під час бойових дій мостів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді на Харківщині повністю зникло електропостачання, повідомила Балаклійська мерія вранці 5 грудня".