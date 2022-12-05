Одна из освобожденных громад Харьковщины полностью обесточена — мэрия

В Балаклейской громаде на Харьковщине полностью пропало электроснабжение, сообщила Балаклейская мэрия утром 5 декабря.

«В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач исчезло питание по всей Балаклейской громаде.

В настоящее время работают бригады электриков», — сказано в сообщении Балаклейского горсовета.

Напомним, Балаклею и громаду освободили первыми на Харьковщине во время осеннего контрнаступления ВСУ. Однако на восстановление нормальной жизни здесь потребовалось время. Оккупанты заминировали все инженерные коммуникации, из-за чего подключение электричества, воды, тепла произвели далеко не сразу. Разминирование на территории громады (как и на соседних территориях) продолжается. Также здесь монтируют временные переезды через реки — вместо взорванных во время боевых действий мостов.