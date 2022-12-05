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Одна из освобожденных громад Харьковщины полностью обесточена — мэрия

Происшествия 08:37   05.12.2022
Оксана Горун
Одна из освобожденных громад Харьковщины полностью обесточена — мэрия

В Балаклейской громаде на Харьковщине полностью пропало электроснабжение, сообщила Балаклейская мэрия утром 5 декабря.

«В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач исчезло питание по всей Балаклейской громаде.
В настоящее время работают бригады электриков», — сказано в сообщении Балаклейского горсовета.

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    • Напомним, Балаклею и громаду освободили первыми на Харьковщине во время осеннего контрнаступления ВСУ. Однако на восстановление нормальной жизни здесь потребовалось время. Оккупанты заминировали все инженерные коммуникации, из-за чего подключение электричества, воды, тепла произвели далеко не сразу. Разминирование на территории громады (как и на соседних территориях) продолжается. Также здесь монтируют временные переезды через реки — вместо взорванных во время боевых действий мостов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде на Харьковщине полностью пропало электроснабжение, сообщила Балаклейская мэрия утром 5 декабря".