Ракетная атака: на Харьковщине работали ПВО и авиация, попаданий нет — ХОВА
В ходе массированной ракетной атаки армии РФ по Украине попаданий по объектам Харьковской области нет, в регионе работала ПВО.
Об этом заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил в эфире национального телемарафона, однако сколько именно ракет было сбито над областью — не уточнил.
«Воздушная тревога прошла. Работала ПВО, работала авиация на территории области. Есть сбитие ракет. Пусть подробнее будут докладывать Вооруженные силы Украины. Из положительного могу сказать, что в результате массированного ракетного обстрела попаданий на Харьковщине нет. Есть перманентные обстрелы, особенно это касается Купянского района, Чугуевского района, в районе Волчанской громады. У нас, к сожалению, есть увеличение интенсивности «прилетов», но это касается РСЗО и артиллерийских обстрелов врага. А в результате массированной ракетной атаки Украины, слава богу, в Харьковской области попаданий нет», — отметил он.
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О том, что украинская ПВО сбила большинство вражеских ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.
«Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не здается. Слава Украине!», — подчеркнул он.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе массированной ракетной атаки армии РФ по Украине попаданий по объектам Харьковской области нет, в регионе работала ПВО.".