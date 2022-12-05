Ракетная атака: на Харьковщине работали ПВО и авиация, попаданий нет — ХОВА

В ходе массированной ракетной атаки армии РФ по Украине попаданий по объектам Харьковской области нет, в регионе работала ПВО.

Об этом заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил в эфире национального телемарафона, однако сколько именно ракет было сбито над областью — не уточнил.

«Воздушная тревога прошла. Работала ПВО, работала авиация на территории области. Есть сбитие ракет. Пусть подробнее будут докладывать Вооруженные силы Украины. Из положительного могу сказать, что в результате массированного ракетного обстрела попаданий на Харьковщине нет. Есть перманентные обстрелы, особенно это касается Купянского района, Чугуевского района, в районе Волчанской громады. У нас, к сожалению, есть увеличение интенсивности «прилетов», но это касается РСЗО и артиллерийских обстрелов врага. А в результате массированной ракетной атаки Украины, слава богу, в Харьковской области попаданий нет», — отметил он.

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О том, что украинская ПВО сбила большинство вражеских ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не здается. Слава Украине!», — подчеркнул он.