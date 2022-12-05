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Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає – ХОВА

Події 17:27   05.12.2022
Олена Нагорна
Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає – ХОВА

У ході масованої ракетної атаки армії РФ по Україні влучань по об’єктах Харківської області немає, у регіоні працювала ППО.

Про це заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив в етері національного телемарафону, проте скільки саме ракет було збито над областю – не уточнив.

“Повітряна тривога минула. Працювала ППО, працювала авіація на території області. Є збиття ракет. Хай детальніше доповідатимуть Збройні сили України. Із позитивного можу сказати, що внаслідок масованого ракетного обстрілу влучань на Харківщині немає. Є перманентні обстріли, особливо це стосується Куп’янського району, Чугуївського району, в районі Вовчанської громади. У нас, на жаль, є збільшення інтенсивності “прильотів”, але це стосується РСЗВ і артилерійський обстрілів ворога. А внаслідок масованої ракетної атаки України, слава богу, в Харківській області влучань немає”, – зазначив він.

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Про те, що українська ППО збила більшість ворожих ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!”, – наголосив він.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 17:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ході масованої ракетної атаки армії РФ по Україні влучань по об’єктах Харківської області немає, у регіоні працювала ППО.".