Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає – ХОВА

У ході масованої ракетної атаки армії РФ по Україні влучань по об’єктах Харківської області немає, у регіоні працювала ППО.

Про це заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив в етері національного телемарафону, проте скільки саме ракет було збито над областю – не уточнив.

“Повітряна тривога минула. Працювала ППО, працювала авіація на території області. Є збиття ракет. Хай детальніше доповідатимуть Збройні сили України. Із позитивного можу сказати, що внаслідок масованого ракетного обстрілу влучань на Харківщині немає. Є перманентні обстріли, особливо це стосується Куп’янського району, Чугуївського району, в районі Вовчанської громади. У нас, на жаль, є збільшення інтенсивності “прильотів”, але це стосується РСЗВ і артилерійський обстрілів ворога. А внаслідок масованої ракетної атаки України, слава богу, в Харківській області влучань немає”, – зазначив він.

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Про те, що українська ППО збила більшість ворожих ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!”, – наголосив він.