Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях
Є загроза ракетних ударів, попередив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Шановні мешканці Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Під час тривоги максимально перебуваєте у укриттях! – повідомив начальник ХОВА.
Поки що в Україні масштабна повітряна тривога: за попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість – 104. Також у море вийшли ракетоносії «Калібрів», можливий залп із 16 ракет.
Орієнтовний час підльоту ракет до нашого кордону – 13.30.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 13:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є загроза ракетних ударів, попередив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".