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Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях

Суспільство 13:22   05.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях

Є загроза ракетних ударів, попередив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Шановні мешканці Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Під час тривоги максимально перебуваєте у укриттях! – повідомив начальник ХОВА.

Поки що в Україні масштабна повітряна тривога: за попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість – 104. Також у море вийшли ракетоносії «Калібрів», можливий залп із 16 ракет.

Орієнтовний час підльоту ракет до нашого кордону – 13.30.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 13:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є загроза ракетних ударів, попередив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".