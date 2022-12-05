Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях

Є загроза ракетних ударів, попередив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Шановні мешканці Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Під час тривоги максимально перебуваєте у укриттях! – повідомив начальник ХОВА.

Поки що в Україні масштабна повітряна тривога: за попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість – 104. Також у море вийшли ракетоносії «Калібрів», можливий залп із 16 ракет.

Орієнтовний час підльоту ракет до нашого кордону – 13.30.