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Поліція показала наслідки ракетних ударів по Куп’янську (фото)

Події 10:20   05.12.2022
Оксана Горун
Поліція показала наслідки ракетних ударів по Куп’янську (фото)

Внаслідок двох ударів С-300 по Куп’янську загинула жінка, є руйнування – як у приватних будинках, так і в СТО та магазинах.

“4 та 5 грудня ворог атакував ракетами населені пункти Куп’янського району області. Окупанти також застосовували проти мирних жителів артилерію. Внаслідок обстрілів загинула мешканка Куп’янська”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 5 грудня

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки, бокси з автомобілями та магазин, уточнили поліцейські.

  • Читайте також: За добу – один постраждалий, по Куп’янську завдано ракетного удару – Синєгубов

    • За фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок двох ударів С-300 по Куп’янську загинула жінка, є руйнування – як у приватних будинках, так і в СТО та магазинах".