Поліція показала наслідки ракетних ударів по Куп’янську (фото)
Внаслідок двох ударів С-300 по Куп’янську загинула жінка, є руйнування – як у приватних будинках, так і в СТО та магазинах.
“4 та 5 грудня ворог атакував ракетами населені пункти Куп’янського району області. Окупанти також застосовували проти мирних жителів артилерію. Внаслідок обстрілів загинула мешканка Куп’янська”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки, бокси з автомобілями та магазин, уточнили поліцейські.
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За фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок двох ударів С-300 по Куп’янську загинула жінка, є руйнування – як у приватних будинках, так і в СТО та магазинах".