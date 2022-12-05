Поліція показала наслідки ракетних ударів по Куп’янську (фото)

Внаслідок двох ударів С-300 по Куп’янську загинула жінка, є руйнування – як у приватних будинках, так і в СТО та магазинах.

“4 та 5 грудня ворог атакував ракетами населені пункти Куп’янського району області. Окупанти також застосовували проти мирних жителів артилерію. Внаслідок обстрілів загинула мешканка Куп’янська”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки, бокси з автомобілями та магазин, уточнили поліцейські.

За фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.