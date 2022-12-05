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Полиция показала последствия ракетных ударов по Купянску (фото)

Происшествия 10:20   05.12.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия ракетных ударов по Купянску (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

В результате двух ударов С-300 по Купянску погибла женщина, есть разрушения — как в частных домах, так и в СТО и магазинах.

«4 и 5 декабря враг атаковал ракетами населенные пункты Купянского района области. Оккупанты также применяли против мирных жителей артиллерию. В результате обстрелов погибла жительница Купянска», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия ракетного удара по Купянску 5 декабря
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В результате ракетного удара повреждены частные дома, боксы с автомобилями и магазин, уточнили полицейские.

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    • По фактом обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате двух ударов С-300 по Купянску погибла женщина, есть разрушения — как в частных домах, так и в СТО и магазинах".