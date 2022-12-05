Полиция показала последствия ракетных ударов по Купянску (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В результате двух ударов С-300 по Купянску погибла женщина, есть разрушения — как в частных домах, так и в СТО и магазинах.
«4 и 5 декабря враг атаковал ракетами населенные пункты Купянского района области. Оккупанты также применяли против мирных жителей артиллерию. В результате обстрелов погибла жительница Купянска», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ракетного удара повреждены частные дома, боксы с автомобилями и магазин, уточнили полицейские.
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По фактом обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате двух ударов С-300 по Купянску погибла женщина, есть разрушения — как в частных домах, так и в СТО и магазинах".