Полиция показала последствия ракетных ударов по Купянску (фото)

В результате двух ударов С-300 по Купянску погибла женщина, есть разрушения — как в частных домах, так и в СТО и магазинах.

«4 и 5 декабря враг атаковал ракетами населенные пункты Купянского района области. Оккупанты также применяли против мирных жителей артиллерию. В результате обстрелов погибла жительница Купянска», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ракетного удара повреждены частные дома, боксы с автомобилями и магазин, уточнили полицейские.

По фактом обстрелов открыли уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.