Синегубов призвал жителей Харьковщины во время тревоги быть в укрытиях

Есть угроза ракетных ударов, предупредил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Уважаемые жители Харьковщины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Во время тревоги максимально находитесь в укрытиях! – сообщил начальник ХОВА.

Пока в Украине масштабная воздушная тревога: по предварительной информации 13 вражеских самолетов выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители «Калибров», возможен залп из 16 ракет.

Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.