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Синегубов призвал жителей Харьковщины во время тревоги быть в укрытиях

Общество 13:22   05.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов призвал жителей Харьковщины во время тревоги быть в укрытиях

Есть угроза ракетных ударов, предупредил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Уважаемые жители Харьковщины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Во время тревоги максимально находитесь в укрытиях! – сообщил начальник ХОВА.

Пока в Украине масштабная воздушная тревога: по предварительной информации 13 вражеских самолетов выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители «Калибров», возможен залп из 16 ракет.

Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 13:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть угроза ракетных ударов, предупредил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".