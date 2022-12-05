Синегубов призвал жителей Харьковщины во время тревоги быть в укрытиях
Есть угроза ракетных ударов, предупредил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Уважаемые жители Харьковщины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Во время тревоги максимально находитесь в укрытиях! – сообщил начальник ХОВА.
Пока в Украине масштабная воздушная тревога: по предварительной информации 13 вражеских самолетов выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители «Калибров», возможен залп из 16 ракет.
Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 13:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть угроза ракетных ударов, предупредил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".