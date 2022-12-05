Live
  • Понеділок 05.12.2022
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Ситуація з вимкненнями світла на Харківщині. Оперативна інформація ХОВА

Суспільство 17:49   05.12.2022
Олена Нагорна
Ситуація з вимкненнями світла на Харківщині. Оперативна інформація ХОВА

Станом на 17:00 аварійних вимкнень світла у Харківській області не було, застосовувалися лише планові, за графіком.

Про це заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив в етері національного телемарафону.

“Кілька годин тому у нас були відключення міста Лозова та населених пунктів у Лозівській громаді. Наскільки нам відомо, ситуація стабілізована. Станом на зараз відключень немає. Там, де є відключення сьогодні в Харківській громаді, мається на увазі місто Харків, це є планові відключення, вони не є більшими, ніж учора. Можу сказати, що вони є меншими. Станом на 17:00 ситуація стабільна і контрольована”, – сказав він.

Читайте також:  Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає — ХОВА

Вранці 5 грудня у пресслужбі НЕК «Укренерго» повідомляли, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, і якщо регіон перевищить виділені ліміти енергоспоживання, то зберігається ймовірність аварійних відключень.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:15
Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили коменданську годину
16:22
Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності
15:16
У Харкові на Немишлі та ХТЗ, де була аварія, знову є тепло у будинках
13:22
Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях
13:02
У Харкові ремонтують будинки після обстрілів на ХТЗ та у Слобідському районі

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ситуація з вимкненнями світла на Харківщині. Оперативна інформація ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 17:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17:00 аварійних вимкнень світла у Харківській області не було, застосовувалися лише планові, за графіком.".