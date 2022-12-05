Ситуація з вимкненнями світла на Харківщині. Оперативна інформація ХОВА

Станом на 17:00 аварійних вимкнень світла у Харківській області не було, застосовувалися лише планові, за графіком.

Про це заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив в етері національного телемарафону.

“Кілька годин тому у нас були відключення міста Лозова та населених пунктів у Лозівській громаді. Наскільки нам відомо, ситуація стабілізована. Станом на зараз відключень немає. Там, де є відключення сьогодні в Харківській громаді, мається на увазі місто Харків, це є планові відключення, вони не є більшими, ніж учора. Можу сказати, що вони є меншими. Станом на 17:00 ситуація стабільна і контрольована”, – сказав він.

Вранці 5 грудня у пресслужбі НЕК «Укренерго» повідомляли, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, і якщо регіон перевищить виділені ліміти енергоспоживання, то зберігається ймовірність аварійних відключень.