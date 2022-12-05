Аварійні відключення світла застосовані в усіх областях України – Укренерго
Станом на 19:00 5 грудня в усіх областях України застосовано аварійні відключення електроенергії після масованого ракетного удару, вже розпочато аварійно-ремонтні роботи.
Нині ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно із мережею континентальної Європи, повідомили у національній енергетичній компанії.
“Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні”, – пояснили в Укренерго.
Також у компанії додали, що розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.
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Нагадаємо, що станом на 17.00 аварійних відключень світла в Харківській області не було, застосовувалися тільки планові, за графіком, повідомляв заступник голови ХОВА Роман Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19:00 5 грудня в усіх областях України застосовано аварійні відключення електроенергії після масованого ракетного удару, вже розпочато аварійно-ремонтні роботи.".