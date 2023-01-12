В девяти областях Украины — аварийные отключения света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что регионы Украины 12 января продолжают превышать выделенные лимиты потребления электроэнергии.

«По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения», — сообщила пресс-служба Укрэнерго 12 января.

Напомним, 11 января лимиты превысили две области, в том числе — Харьковская.

При этом в Укрэнерго прогнозируют, что на выходных ситуация улучшится.

«На выходных ожидается потепление, и нам снова будет легче вложить потребление в тот имеющийся объем генерации, который у нас есть», — заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона.

Украинцев энергетики призывают продолжать экономить электричество.