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В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

Общество 10:49   11.01.2023
Оксана Горун
В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в Харьковской области критически превышены лимиты энергопотребления.

«Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения», — сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

По информации энергетиков резкий рост потребления электроэнергии в Украине объясняется существенным снижением температуры. Люди включают обогреватели, что серьезно увеличивает расход электричества. Также проблем добавляет сильный ветер.

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    • «В отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения на сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий», — пояснили специалисты.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в Харьковской области критически превышены лимиты энергопотребления".