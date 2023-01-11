В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в Харьковской области критически превышены лимиты энергопотребления.

«Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения», — сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

По информации энергетиков резкий рост потребления электроэнергии в Украине объясняется существенным снижением температуры. Люди включают обогреватели, что серьезно увеличивает расход электричества. Также проблем добавляет сильный ветер.

«В отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения на сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий», — пояснили специалисты.