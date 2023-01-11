В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в Харьковской области критически превышены лимиты энергопотребления.
«Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения», — сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
По информации энергетиков резкий рост потребления электроэнергии в Украине объясняется существенным снижением температуры. Люди включают обогреватели, что серьезно увеличивает расход электричества. Также проблем добавляет сильный ветер.
Читайте также: Аварийные отключения света применены во всех областях Украины — Укрэнерго
«В отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения на сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий», — пояснили специалисты.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в Харьковской области критически превышены лимиты энергопотребления".