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У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго

Суспільство 10:49   11.01.2023
Оксана Горун
У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в Харківській області критично перевищено ліміти енергоспоживання.

“Для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям доведено ліміти споживання, що діють протягом доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення”, – повідомили в пресслужбі Укренерго.

За інформацією енергетиків, різке зростання споживання електроенергії в Україні пояснюється суттєвим зниженням температури. Люди включають обігрівачі, що значно збільшує витрату електрики. Також проблем додає сильний вітер.

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    • В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій“, – пояснили фахівці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в Харківській області критично перевищено ліміти енергоспоживання".