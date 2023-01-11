У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в Харківській області критично перевищено ліміти енергоспоживання.
“Для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям доведено ліміти споживання, що діють протягом доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення”, – повідомили в пресслужбі Укренерго.
За інформацією енергетиків, різке зростання споживання електроенергії в Україні пояснюється суттєвим зниженням температури. Люди включають обігрівачі, що значно збільшує витрату електрики. Також проблем додає сильний вітер.
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“В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій“, – пояснили фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в Харківській області критично перевищено ліміти енергоспоживання".