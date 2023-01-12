У дев’яти областях України – аварійні відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що регіони України 12 січня продовжують перевищувати виділені ліміти споживання електроенергії.
“Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо в ранкові та вечірні години максимального споживання. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють з 00:00 до 24:00. Вже у дев’яти областях були перевищено ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення”, – повідомила пресслужба Укренерго 12 січня.
Нагадаємо, 11 січня ліміти перевищили дві області, у тому числі – Харківська.
При цьому в Укренерго прогнозують, що у вихідні ситуація покращиться.
“На вихідні очікується потепління, і нам знову буде легше вкласти споживання в той обсяг генерації, який у нас є”, – заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону.
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Українців енергетики закликають продовжувати економити електрику.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що регіони України 12 січня продовжують перевищувати виділені ліміти споживання електроенергії".